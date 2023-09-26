Akşam Postası / 26 Eylül 2023

AİHM’den ‘FETÖ’ davalarında emsal oluşturabilecek karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ‘FETÖ’ davasından tutuklu eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında hak ihlali kararı verdi. Karar, 8 bin 500 dava için emsal oluşturabilir.

12 yaşındaki kızını hamile bırakan ‘baba’ hakkında ‘nihayet’ yakalama kararı

Ankara’da 12 yaşındaki çocuğunu hamile bırakan ‘baba’ B.D.’nin tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

Kaos GL, ölüm tehditlerinin ardından videoyu yayından kaldırdı

Kaos GL, cinsel ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı hazırladığı videoyu ‘hakaret ve ölüm tehditleri aldıkları’ gerekçesiyle yayından kaldırdığını duyurdu.

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Genç yoksulluğu raporu: İki üniversiteliden biri düzgün beslenemiyor

Türkiye’de iki üniversite öğrencisinden biri düzgün beslenemiyor. 10’undan altısı yurt dışına gitmek istiyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması’na göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Üç şirketten daha halka arz başvurusu – 26 Eylül 2023

Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, 1000 Yatırımlar Holding AŞ ve Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

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2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi Türkiye

Voleybol Avrupa Şampiyonası 2026’da Türkiye’de yapılacak.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Levent Gültekin’e dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

Diken yazarı Levent Gültekin’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ten dört yıl sekiz aya kadar iddianame hazırlandı.

Zam yağmurundan sonra benzine indirim

Mayıs 2023 seçimlerinden beri neredeyse yüzde 100 zamlanan benzine bu gece yarısından itibaren iki liraya yakın indirim geliyor.

Real Madrid’de Arda Güler şoku

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, Arda Güler’in sakatlandığını açıkladı.