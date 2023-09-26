Bakan Tunç’a göre AİHM ‘Yalçınkaya’ kararıyla ‘yetkisini aştı’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ‘FETÖ’ davasında verdiği kararı ‘yetki aşımı’ sayarak, tepki gösterdi.

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AİHM, ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan tutuklu eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin hükmü bugün açıklamıştı. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6, 7 ve 11’inci maddelerine ilişkin hak ihlali kararı almıştı.

8 bin 500 dava için emsal oluşturabicek bu karara Adalet Bakanı Tunç’tan tepki geldi.

Tunç, Twitter (yeni adıyla X) hesabından paylaştığı açıklamada “İlk derece mahkemesinden, istinafa, Yargıtaydan Anayasa Mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, AİHM’in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez” ifadesini kullanarak, AİHM’in bir temyiz mahkemesi olmadığını belirtti.

AİHM’in, ‘delillerin kabul edilebilirliği veya delillerin nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğu’na yönelik kararlarını hatırlatan Tunç, özetle şunları kaydetti:

“AİHM açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış ve ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır. AİHM kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde, konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir.

Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde, hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir karar vermiştir. Ülkemiz, ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir.”

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