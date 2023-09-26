AİHM’den ‘FETÖ’ davalarında emsal oluşturabilecek karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ‘FETÖ’ davasından tutuklu eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında hak ihlali kararı verdi. Karar, 8 bin 500 dava için emsal oluşturabilir.

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Dw Türkçe‘den Kayhan Karaca’nın haberine göre ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan tutuklanan Yalçınkaya’nın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin hüküm açıklandı. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6, 7 ve 11’inci maddelerine ilişkin hak ihlali kararı verdi.

Manevi tazminat öngörmeyen AİHM, Türk hükümetinin Yalçınkaya’ya mahkeme masrafı olarak 15 bin euro ödemesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Yalçınkaya, 6 Ocak 2017’de Kayseri savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘TCK 314/2 temelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakla’ suçlanmıştı. Suçlamaya gerekçe olarak ‘ByLock uygulaması kullanmak, Bank Asya’da hesap sahibi olmak (3 bin 110 TL), FETÖ-PDY bağlantılı dernek ve sendikalara üye olmak, OHAL döneminde yayınlanan Kamu Personeline İlişkin Önlemlerle İlgili 672 nolu KHK kapsamında işten çıkarılmak ve gizli tanık ifadeleri’ gösterilmişti.

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Yalçınkaya, 21 Mart 2017’de Kayseri Ceza Mahkemesi tarafından altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay’a yaptığı temyiz başvuruları reddedildi. AYM’ye yaptığı bireysel başvuru da kabul edilemez ilan edildi. Yalçınkaya, bunun üzerine 17 Mart 2020’de hak ihlali iddiası temelinde AİHM’ye başvurdu.

Yalçınkaya ‘tarafsız ve bağımsız mahkemeler tarafından adil yargılanmadığı, CMK’nın 134 ve 135’inci maddeleri ihlal edilerek ve mahkeme kararı olmaksızın MİT tarafından kanunsuz yollardan elde edilen kanıtlar temelinde suçlandığı, kanıtların kendisine gösterilmediği, mahkemelerin sadece savcıların tek taraflı tezleri temelinde karar aldığı, bunun silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğu ve avukatıyla etkin iletişim sağlamasının engellendiği’ savunmuş, internet veri trafiği, sendika ve dernek üyelikleriyle ilgili ‘keyfi muamelede bulunulduğunu’ da öne sürmüştü.