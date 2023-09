‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Levent Gültekin’e dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

Diken yazarı Levent Gültekin’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ten dört yıl sekiz aya kadar iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: Arşiv

Bakırköy başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gerekçe olarak Gültekin’in 27 Eylül 2022’de Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırıyla ilgili Halk TV’de söylediği şu sözler gösterildi:

*Bu ülkede bölücü varsa Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü toplumu bölerek ayrıştırarak dışlayarak insanları düşmanlaştırarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Türkiye’yi yediler, bitirdiler, gözleri doymadı, çocuklarımızın cenazesinden doymadılar, polislerden, askerlerin ölümünden doymadılar, toplumun ayrışmasından doymadılar, milyonlarca, milyarlarca doları iç ettiler doymadılar, yolsuzluktan doymadılar. Ülkenin bütün makamlarını eşe dosta arkadaşa paylaştırmışlar, doymuyorlar doymuyorlar, dünyayı versek dünyayı al Türkiye’nin tapusunu size veriyoruz desek yine doymayıp yine yakamızdan düşmeyecek düşmeyecekler, vazgeçmiyorlar…

‘Siyasetçiler konumlarını teröre borçlular’

*Bir grup çapulcu bu ülkenin yönetimini ele alacaklar diye biz yeniden kaç çocuğumuzu daha kaybedeceğiz endişesini yaşıyoruz. Çünkü Erdoğan’ın bir dönem daha iktidarda kalmasını isteyenler nasıl ki muhalefeti kontrolleri altında tutuyorlarsa PKK’yı da kontrolleri altında tutuyorlar. Ne zaman istiyorlarsa PKK’yı meydana sürüyorlar. Ne zaman iktidarların başı sıkışıyorsa PKK imdatlarına yetişiyor. Dikkat etsinler siyasetçiler konumlarını teröre borçlular makamlarını çünkü oradan gelen acı, duygu kabarması yaratıyor toplumda öfke yaratıyor, korku yaratıyor, o korku, o öfke siyasi tercihi de beraberinde getiriyor…

‘İlkokul çocuğu ruh hastalığı’

*Bugün koskoca Cumhurbaşkanı çıkmış CHP’yi buradan mahkum ediyor. İlkokul çocuğu ruh hastalığı diyorum ben buna, bu siyaset değil ki, bu sakil, bu sefil, bu ülkeye bir umut veremeyen, bu ülkeye bir gelecek veremeyen, bu ülkenin evlatlarının hayatını kurtaramayan, bu ülkenin evlatlarına bir yaşam sağlayamayan sadece bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdırarak kendine iktidar açan bir siyaset anlayışı ancak varacağı yer bu kadar…

‘400’ü istediği günden itibaren rehin almış ülkemizi’

*Verin 400’ü rahatlayın… Onunla başlamıştı her şey dört yüzü verin siz de rahat edin ben de rahat edeyimle başladı. Adam o 400’ü istediği günden itibaren rehin almış ülkemizi, canınızı vermezseniz rahat edemezsiniz, canımızı alıyor, paramızı alıyor, malımızı alıyor, mülkümüzü alıyor, vergimizi alıyor, itibarımızı alıyor, onurumuzu alıyor, geleceğimizi yok ediyor, 2053’e kadar her şeyimizi yok ederek kendi varlığını yeter ki sürdürecek, dikkat et hiçbir sorumluluk almıyorlar…

*Sırf bu seçimi almak için ülkenin son kuruşunu, son kefen parasına kadar her şeyini harcıyor, bildiğin ulufe dağıtıyor, toplum yoksul olduğu için, perişan olduğu için, sesini çıkarmadan kabul ediyor…

Suçlamayı reddetti

Erdoğan’ın avukatının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan Gültekin, ‘söz konusu sözleri yorumcu olarak sarf ettiğini, yayından önce yedi askerin şehit haberini aldığını, olayın vahameti ve duygusallığıyla ülke gündemine ilişkin siyasi eleştiride bulunduğunu’ söyledi.

‘Erdoğan’a hakaret etmediğini’ söyleyen Gültekin, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.