Levent Gültekin: Akşener bana ‘Yavaş ve İmamoğlu kendini ne halt zannediyor’ dedi

Diken yazarı Levent Gültekin, Youtube kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir buçuk yıl önceki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Gültekin’in aktardığına göre görüşmede Akşener “Ben Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum, onlara geçit vermem” dedi. Gültekin Akşener’in yalanlaması durumunda elinde Whatsapp kayıtlarının da olduğunu söyledi.

Gültekin, Akşener’in telefonu “Ya bunlar kendilerini ne zannediyorlar” diyerek açtığını söyledi.

Gültekin’in aktardığına göre bunun üzerine kendisi de “Hayırdır abla kimi kastediyorsun” yanıtını verince Akşener şöyle devam etmiş: “Ya bu Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye parasıyla anket yaptırıp kendini cumhurbaşkanı adaylığına gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsunlar diye mı parti kurdum.”

Gültekin bu konuşmadan iki gün sonra Akşener’in İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzettiğini bu nedenle insanlarda “Akşener’in adayı İmamoğlu” algısı oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine aynı gün Akşeneri aramış ve “Abla dün bana ne dedin şimdi ne söylüyorsun. Ne kadar birbirine zıt” demiş.

Gültekin’in aktardığına göre Akşener’in yanıtıysa şöyle olmuş: “Evladım, siyasetçilerin kamuoyu önünde konuştuklarına pek itibar etme.”