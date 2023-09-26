En fazla dezenformasyon Twitter’da

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformları arasında en fazla yanlış bilgi ve dezenformasyonun Twitter’da (X) yer aldığını bildirdi.

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, büyük çevrimiçi platformların dezenformasyona karşı taahhütlerine ilişkin raporlar hakkında Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

Jourova, platformların, çevrimiçi dezenformasyonla mücadele çabaları hakkında altı ayı kapsayan verileri rapor ettiklerini anlattı.

“Dezenformasyon yeni değil ve yalnızca çevrimiçi platformlarda da yapılmıyor” diyen Jourova, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte kötü niyetli aktörlerin demokrasilere zarar vermek için yeni yollar bulduklarını söyledi.

Dezenformasyon yapanların takipçisi daha fazla

Özellikle Rusya’nın ‘bilgi kirliliği ortaya koymak için fikri savaş yürüttüğünü, yarı gerçek ve yarı yalanlar içeren içerikler paylaştığını’ söyleyen Jourova, “Çok büyük platformların bu riski ele alması gerekiyor. Kremlin ve bazı aktörler Avrupa seçimleri öncesinde daha fazla faaliyette bulunacaklar” dedi.

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“X, yanlış veya dezenformasyon paylaşımlarının en fazla olduğu platform” diyen Jourova, dezenformasyon yayanların dezenformasyon yapmayan muadillerine göre daha fazla takipçiye sahip olduğunu belirlediklerini söyledi.

Twitter gönüllü kurallardan ayrılmıştı

AB’nin, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı yeni uygulama kodu, geçen yıl haziran ayında 30’un üzerinde platform tarafından imzalanmıştı.

Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi büyük platformlar tarafından imzalanan yeni kod, çevrimiçi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içeriyordu.

Dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etme taahhüdünde bulunmuştu.

Twitter, AB’nin gönüllü kurallarından ayrılma kararı almıştı.

Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Twitter’ın da aralarında yer aldığı platformlar 25 Ağustos’tan itibaren AB tarafından daha katı kurallara tabi tutulmaya, sıkı denetlenmeye başlandı.