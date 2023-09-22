‘Twitter Circle’ kapanıyor

‘Twitter Circle’ özelliği 31 Ekim itibarıyla devre dışı bırakılacak.

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‘Twitter Circle’ özelliği kullanıcılara tweet içeriklerini kimlerin görebileceği ve kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme olanağı sunuyor. Bu özellik Mayıs 2022’de test edilmiş, Ağustos 2022’te de herkese açılmıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Elon Musk’sa, uygulamanın ismi ve logosu dahil birçok değişikliğe gitti.

Musk son olarak ‘Twitter Circle’ uygulamasını da kaldırıyor.

Twitter’ın yaptığı açıklama göre özellik 31 Ekim’de devre dışı bırakılıyor.

PSA: we’re disabling Circles by October 31.



more info → https://t.co/sHY9l6SUFw — Support (@Support) September 21, 2023

Bu tarihten sonra kullanıcılar kendi ‘circle’ına özel paylaşım yapamayacak veya ‘circle’a başka kullanıcıları ekleyemeyecek.