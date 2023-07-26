Elon Musk, Twitter logosuyla yine bir şeyler denedi

Twitter’ın sahibi Elon Musk, platformun değiştirdiği logosunu biraz daha değiştirdi ama beğenmeyip kısa sürede bundan vazgeçti.

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Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Musk, geçen günlerde platformun logosunu, ismini ve adresini değiştireceğini duyurmuştu.

Platformun logosu ve ismi 24 Temmuz’da ‘X’ olarak değiştirilmişti. Yeni adresi de ‘X.com’ olmuştu. Ana sayfanın sol üst köşesinde duran mavi güvercinin yerini ‘X’ harfi almıştı.

Musk, dün akşam saatlerinde platformun logosunu daha kalın çizgili bir versiyonla değiştirdi daha sonra da bundan vazgeçti: “Kalın çizgileri sevmiyorum yani geri alacağım. Logo zamanla evrilecek.”