‘Twitter Circle’ tüm kullanıcılara açıldı: Paylaşımları seçili kişiler görecek

ABD merkezli sosyal paylaşım ağı Twitter, seçili kişilere paylaşım yapılmasına izin veren ‘Twitter Circle’ı tüm kullanıcılara açtı.

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AA’nın Twitter’ın blog adresindeki açıklamadan aktardığına göre ‘Twitter Circle’ kullanıcılara tweet içeriklerini kimlerin görebileceği ve kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme olanağı sunuyor.

Yeni özelliği mayıs ayında test etmeye başlayan şirket, aldığı geri bildirimlerin büyük oranda olumlu yönde olduğunu açıkladı. Twitter ayrıca özelliğin dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com’daki bütün kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

Yeni uygulama kapsamında kişiler tweetlerini atmadan önce bunun ‘herkese açık’ mı yoksa ‘Twitter çevresi‘ne mi gönderebileceği konusunda bir sekme görüyor.

Tweetlerini genelin görmesini istemeyen kullanıcılar en fazla 150 kişiye kadar olacak şekilde kendi çevrelerini seçiyor ve sadece o kişilerin görebileceği tweetler atabiliyor. Kişilerin seçtiği veya seçmediği kişilerin bu durumdan haberi olmuyor.

Kendi Twitter çevresine gönderilen tweetler yeşil bir rozete sahip. Yalnızca seçili kişiler tarafından görülen bu tweetler retweet edilemiyor.