Erdoğan’dan yeni evleneceklere faizsiz kredi, gençlere vergisiz telefon sözü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacaklarını söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Erdoğan, 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye’yi hedefleriyle mutlaka buluşturacağız.

*Orta Vadeli Programın tamamlayıcısı niteliğindeki 14’üncü Kalkınma Programını yakında sunacağız.

*Örgün eğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz. 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz.

*Yeni evlenen çiftlere aile ve gençlik bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. aile ve gençlik bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum.