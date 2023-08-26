‘Gençlere vergisiz telefon’ vaadi: Sadece Türkiye’de üretilenlere uygulanacakmış

Gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde durulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemeyi yaparken 60 milyar dolarlık cari açığı hesaba katarak hareket edeceklerini söyledi. Şimşek, buna göre düzenlemenin Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacağını kaydetti.

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Mayıs ayındaki seçimlerden önce vaatlerini sıralayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘gençlere vergisiz telefon için’ düzenleme yapılacağını söylemişti: “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.”

Ancak bu konu hakkında herhangi bir adım atılmış değil.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söyledi. Alınacak telefonların markası hakkında bilgi veren Şimşek, şunları söyledi: “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz.”

Türkiye’de üretimi yapılan telefonlar hangileri?

Şimşek’in bu açıklamasından sonra gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrildi. Buna göre şu markalara ait bazı telefon modelleri düzenleme kapsamına girebilir: