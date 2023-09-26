‘Beşli çete’den AKP’ye transfer çalımı: Eski bakan Lütfi Elvan, Kalyon Holding’de

Eski hazine ve maliye bakanı Lütfi Elvan, Kalyon Holding’de yönetim kurulu başkan vekili oldu. Elvan yeni göreviyle ilgili “Holdingin bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum” dedi.

Lütfi Elvan (ortada), Cemal Kalyoncu (soldan ikinci), Mehmet Cengiz (sağda). Fotoğraf: AA

Kalyon Holding muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı şirketlerden biri. Yap-işlet-devret modeliyle birçok kamu ihalesi aldı. Ayrıca vergi, resim ve harç istisnaları uygulanan 128 şirketten biri. Kalyon için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “9 milyarlık vergi muafiyeti tanındı” demişti.

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‘Memnuniyet duyuyorum’

Elvan yeni göreviyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için, ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız.

Enerjiden inşaata, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok sektörde sürdürdüğü faaliyetleriyle Türkiye’nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding’in yönetim kurulu başkan vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; holding bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum.”