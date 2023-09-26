Real Madrid’de Arda Güler şoku

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, Arda Güler’in sakatlandığını açıkladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu” dendi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır” diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.

Yaz döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD’de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti. Yeni yeni iyileşen Güler uzun bir aradan sonra 21 Eylül’de takımla antrenmanlara başlamıştı.