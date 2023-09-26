Real Madrid’de Arda Güler şoku

İspanya’nın Real Madrid Kulübü, Arda Güler’in sakatlandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu” dendi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır” diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.
Yaz döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD’de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti. Yeni yeni iyileşen Güler uzun bir aradan sonra 21 Eylül’de takımla antrenmanlara başlamıştı.
Arda Güler iki ay sonra Real Madrid’de takımla birlikte antrenmana çıktı
Real Madrid’de Arda Güler gelecek hafta takımla antrenmana başlıyor
Arda Güler ameliyat olacak
- Çok okunanChatGPT artık ‘görebilecek’ ve ‘konuşabilecek’
- Çok okunanNuri Bilge Ceylan’ın bakanı ziyaret etmesine eleştiri: ‘Karanlığın dibi yok’
- Çok okunanInstagram Reels’a hediyeyle para kazanma geldi
- Çok okunanYapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler de var
- Çok okunanFahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada
- Çok okunanTürkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı