Arda Güler ameliyat olacak

İspanya 1’inci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid’de oynayan milli futbolcu Arda Güler ameliyat edilecek. Ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, futbolcunun kısa sürede sahalara döneceğini söyledi.

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Ligin ilk haftasında yarın Athletic Bilbao’yla deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda Güler’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Güler’in tedavi sürecinin beklenenden kısa olacağını vurgulayan 64 yaşındaki teknik adam, “Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım” dedi.

İspanya basınına göre, Arda Güler’in tedavisi altı hafta daha sürecek. 21 Temmuz’daki idmanda sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid’de devam etmişti.

Thibaut Courtois’nın sakatlığı

Dünkü idman sırasında sol diz ön çapraz bağları kopan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois hakkında da konuşan Ancelotti, şunları kaydetti: “Duygusal açıdan dün, iyi bir gün değildi. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı ancak futbolda böyle şeyler olur. Courtois’nın hızla iyileşmesini diliyorum. Kalede, Andriy Lunin’e güveniyorum. Sezon öncesi kampında iyiydi ve yeteneği yüksek bir kaleci. Sadece deneyimi az ama maça çıktıkça, bu sorunun üstesinden gelecek.”