Dokuz kentte ‘Forex’ operasyonu: Borsa ve yatırım dolandırıcılığından 29 gözaltı

‘Forex’ (döviz piyasaları) yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 38 şüpheliden 29’u gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Borsa ve yatırım üzerine forum sitelerinde ‘ücretsiz forex eğitimi’ başlıklı ilanlarla tuzak kuruldu. Başvuranlar kendilerini Forex çalışanı olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı.

Ankara başsavcılığı ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheliler gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü şeklinde uygulama yapmış ve sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü vermiş. Kendi sanal şirket ve kişisel hesaplarına da para transferi yaptırmış.

Ünlü kişilerin yüzleri kullanıldı

Şüpheliler, insanların güvenini kazanmak için sosyal medya ve haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam vermiş.

Yüksek kazanç vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şüpheliler, elde ettikleri paraları da yurt dışı kripto borsa hesaplarına transfer ederek izlerini kaybettirmeye çalışmış.

38 kişiden 29’u yakalandı

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Dördü yabancı uyruklu 38 kişiden 29’u yakalandı.

Aramalarda iki ruhsatsız silah, iki kuru sıkı silah, 65 dolu fişek ile 261 bin 200 dolar, 17 bin 920 bin lira, 845 avro, 52 Cumhuriyet altını ve dört çeyrek altın bulundu.