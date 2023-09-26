12 yaşındaki kızını hamile bırakan ‘baba’ hakkında ‘nihayet’ yakalama kararı

Ankara’da 12 yaşındaki çocuğunu hamile bırakan ‘baba’ B.D.’nin tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in haberine göre B.D. 12 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırıdan sonra kızını tehdit de etmeye başladı ve istismarı sürdürdü.

Küçük kızın kendi öz babasından bir çocuğu oldu. Çocuk, babası hakkında şikayetçi oldu. Baba B.D. hakkında 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit suçlarından Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sırasında dosyaya gelen adli tıp raporunda çocuğun baba B.D.’den olduğu belirtildi.

Davanın üçüncü duruşması bugün görüldü ve tutuksuz yargılanan baba B.D. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mağdur çocuğun ailesinin de şikayetçi olmadığı görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahil olduğu davaya, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) müdahil olmak istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Yakalama kararı

Savcı, tutuksuz yargılanan baba B.D. hakkında mütalaasını verdi. Baba B.D.’nin, 12 yaşını tamamlamış çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaada, cezanın ‘suçun alt soya karşı işlenmiş olması’ gerekçesiyle yarı oranında artırılması talep edildi.

Mahkeme, B.D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 10 Ekim saat 11.40’a ertelendi.

Kardeşine de gebe kalmış

Duruşmanın ardından UCİM, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. UCİM Başkanı Saadet Özkan, çocuğun kundakta bebek olduğundan itibaren bir istismarcıyla aynı evde yaşadığını vurgulayarak, “Bu çocuk en sonunda da maalesef ki kendi kardeşine gebe kalmış. Bu rezalet, alçaklık, zalimlikle hep birlikte mücadele etmeliyiz. Biz çocukları çocukluk yaşatmıyoruz” dedi.