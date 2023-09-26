Zam yağmurundan sonra benzine indirim

Mayıs 2023 seçimlerinden beri neredeyse yüzde 100 zamlanan benzine bu gece yarısından itibaren iki liraya yakın indirim geliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 94 kuruş indirim gelecek.
Art arda zamlar
Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete‘de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı yansıtılmış, KDV’nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına 6 lira zam yapılmıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına art arda artışlarla yüzde 80’in üzerinde zam geldi. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında benzin 19,48 lira; motorin 22,06 liradan satılıyordu.
13 Eylül gece yarısında gelen son zamla birlikte benzin fiyatları 38,52 liraya yükselmişti. Böylelikle seçimlerden bu yana benzin yüzde 94 zamlanmıştı.
Motorin fiyatlarındaysa seçimden bu yana zam oranı yüzde 100’ü aştı.
Motorinden sonra benzine de zam
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