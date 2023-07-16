Benzin, motorin ve LPG’ye ÖTV zammı

Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG’de 4 lira zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları artırıldı.

Düzenlemeyle benzin ve motorine 5 lira zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak.

Kararla benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya, LPG’deyse 2,97 liradan, 5,77 liraya yükseltildi. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV artırıldı.

Ekonomim gazetesinin aktardığına göre karar sonrası İstanbul’da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya, motorinin litresiyse 26 liradan 32 liraya yükseldi.

Akaryakıt üzerinden alınan maktu ÖTV, maliyet fiyat artışlarının tüketiciye yansımasında dengeleyici olarak kullanılıyor. Uzun zamandır maktu ÖTV’de zammı yapılmamıştı.