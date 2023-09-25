Süleyman Soylu’nun ‘yeni adresi belli oldu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilişkilendirilen eski içişleri bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu’ya ‘sahip çıktı.’

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Kaplan, yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Kaplan’ın yönettiği örgüte yönelik soruşturma devam ederken Kaplan’ın Soylu’ya yakın olduğu belirtiliyor.

Bahçeli’yse, Kaplan’ın Soylu’yla ilişkilendirilmesine ‘sert tepki’ göstererek Soylu’ya ‘sahip çıktı.’

Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli şunları söyledi:

*Adli vakıa üzerinden devamlı surette eski içişleri bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.

*Böylesi bir vasfa haiz olması münasebetiyle, kaldı ki terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların şedit ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir.

*Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir.

*Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin sayın Soylu’yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır.

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MHP Soylu’nun arkasındaymış

*Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır.