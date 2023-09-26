Genç yoksulluğu raporu: İki üniversiteliden biri düzgün beslenemiyor

Türkiye’de iki üniversite öğrencisinden biri düzgün beslenemiyor. 10’undan altısı yurt dışına gitmek istiyor.

Fotoğraf: AA

Derinleşen ekonomik krizle birlikte gençler en temel hakları olmasına rağmen ne beslenebiliyor ne de barınabiliyor. Eğitimlerine devam edemiyor, eşit eğitim fırsatlarına erişemiyor ve insan hakları çerçevesindeki hakları ihlal ediliyor.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo öncülüğünde hazırlanan ‘Genç Yoksulluğu’ raporu tabloyu somut rakamlarla artaya koydu.

Raporda öne çıkan maddeler şöyle:

* Yemek ücretleri Hacettepe Üniversitesi’nde yüzde 76, ODTÜ’de yüzde 80 arttı. Önlisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK bursu 1250 TL.

Çok okunan Krizin faturası: 22 milyon kişi icralık

* Yemekhanede üç öğün beslenen bir üniversite öğrencisinin aylık masrafı 1275 TL. Yani verilen burstan daha fazla.

* Üniversiteye yakın ev tutmanın bedeli yüzde 151,4 arttı.

* Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 88’i yurtta konaklama hakkı elde edemedi. Yüzde 52’si ev kiralayamayacak durumda.

* Her iki üniversite öğrencisinden biri beslenmekte zorluk yaşıyor.

* Hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalan gençlerin yüzde 35,8’inin geliri 3 bin liranın altında.

* Gençlerin yüzde 22,4’ü ne eğitimde ne istihdamda. Başka ülkeye gitmek isteyenlerin oranıysa yüzde 42,9.