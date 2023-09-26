Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (AKCEL) halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.

Son dönemde çok sayıda şirket halka arz ediliyor. Bu furyaya yeni bir şirket daha katıldı.

halkaarz.net’in aktardığına göre Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ de halka arz başvurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günler de Sümer Varlık da halka arz edilmek için SPK’ya başvurmuştu.