Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (AKCEL) halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.
Son dönemde çok sayıda şirket halka arz ediliyor. Bu furyaya yeni bir şirket daha katıldı.
halkaarz.net’in aktardığına göre Akçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ de halka arz başvurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günler de Sümer Varlık da halka arz edilmek için SPK’ya başvurmuştu.
Üç şirketten halka arz başvurusu
- Çok okunanThe Office geri dönüyor
- Çok okunanYapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler de var
- Çok okunanHuzurlarınızda Syriza’nın yeni lideri Stefanos Kasselakis: Zengin, liberal, yakışıklı ve eşcinsel
- Çok okunanSöz ve müzik Muazzez Ersoy’a ait: En büyük muhalif Erdoğan
- Çok okunanİlham Netflix dizisinden: Fransız aile planlamasından gençler için ‘seks eğitimi’
- Çok okunanSüleyman Soylu’nun ‘yeni adresi belli oldu’