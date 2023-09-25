The Office geri dönüyor

The Office’in yaratıcısı Greg Daniels, ABD’deki grev bittikten sonra diziyi yeniden başlatmayı planlıyor.

Fotoğraf: Netflix

ABD’deki film ve dizi sektörünün merkezi Hollywood’da beş aylık grevin ardından ön anlaşma sağlandı. Grev, anlaşma Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyeleri tarafından da kabul edildiğinde sonlanacak.

The Office’in ABD versiyonu 2005-2013 yıllarında dokuz sezon boyunca yayınlanmıştı. Dizi, dünya çapında en çok sevilen durum komedilerinden. Yeniden çekilmesi uzun zamandır gündemdeydi.

The Independent’ın haberine göre Matthew Belloni ve Jonathan Handel, Puck News için kaleme aldığı yazısında “Greg Daniels The Office’i yeniden başlatmaya hazırlanıyor” dedi.