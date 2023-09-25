Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hollywood’da ‘tarihi grev’: Beş ay sonra ön anlaşma sağlandı

ABD’deki film ve dizi sektörünün merkezi Hollywood’da beş aydır süren grevden sonra ön anlaşma sağlandı. Grev, anlaşma Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyeleri tarafından da kabul edildiğinde sonlanacak.

WGA gelinen noktayı “Senaristler için anlamlı kazanımlar ve güvence sağlayan, istisnai bir anlaşma” sözleriyle duyurdu.


Fotoğraf: AA

Hollywood’da, senaristler ile yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmişti. Bunun üzerine senaristler 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı. Greve oyuncular da katıldı. Bu, sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük grev. Beş aydır film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durdu. California eyaletinin ekonomisini milyon dolarlık zarara uğrattı.

Ön anlaşma sağlanmış olsa da henüz her şey bitmedi. İşlerin yeniden başlaması için WGA yönetimi ve üyelerinin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle üç yıllık kontrat üzerinde anlaşması gerekiyor.

Grevi sonlandırma çağrısı yapmayan WGA, bugün itibarıyla grev sözcüsü olmayacaklarını duyurdu.

Bunun yanı sıra Oyuncular Sendikası (SAG) oyuncuların haklarının dijital kopyalar nedeniyle çiğnenmesini engellemek istiyor.

Hollywood’da tarihi grev: Dizi ve filmler iptal olabilir

‘Oppenheimer’ galasına grev önlemi

Hollywood oyuncuları da greve hazırlanıyor

‘The Last of Us’ dizisinin ikinci sezonu askıya alındı

‘Damızlık Kızın Öyküsü’ ve ‘Game of Thrones’ spin-off dizisinin çekimleri durdu

‘Stranger Things’ ve ‘Big Mouth’un çekimleri durdu

Hollywood’da grev: Binlerce yazar Netflix önünde bir araya geldi

Hollywood greve gidiyor: Diziler, filmler ve programlar iptal olabilir

SON HABERLER

Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Sümer Varlık Yönetim AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Sümer Varlık da halka arz başvurusunda bulundu. halkaarz.net’in aktardığına göre söz konusu şirketin halka arz işlemlerinin 2023 yılı içerisinde […]