Hollywood oyuncuları da greve hazırlanıyor

Hollywood’da sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncular da greve hazırlanıyor.

Fotoğraf: New York Times

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristler ile yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmiş ve yazarlar 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı.

Yazarların 2 Mayıs’ta başlayan iş bırakma eyleminin ardından şimdi de 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği’nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu, greve gidilmesi konusunda bir yetki oylaması yaptı ve grev kararı oy birliğiyle sendika yetkililerine verildi.

SAG-AFTRA’nın yakında Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle (AMPTP) çalışma koşullarını iyileştirmek için müzakerelere başlayacağı biliniyor.

Sonuç olarak sendika, üyelerine, müzakerelerin beklendiği gibi gitmemesi halinde, WGA’da olduğu gibi bir grev yetkisi verip vermeme konusunda oylama yapmalarını önerdi.

Bu hareketin, işverenlerle müzakerelere girerken el güçlendirmek için bir taktik olduğu düşünülüyor. Oylama, 7 Haziran’da başlaması planlanan müzakereler öncesinde 5 Haziran’da sona erecek.

Olası bir grev muhtemelen sendikanın sözleşmesinin sona erdiği 30 Haziran’da başlayacak.

SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher, grev olasılığının ilk seçenek olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Çok uzun bir süre sonra ilk kez, üye liderliğimiz müzakere komitesinde ve Ulusal Kurul seviyelerinde bir grev yetkisiyle ilerleme konusunda dayanışma içinde duruyor. İhtiyaç kendini gösterirse, tam anlamıyla organize olmalıyız. Grev olasılığı ilk seçenek değil, son çaredir. Babamın her zaman dediği gibi, ‘İhtiyaç duyup sahip olmamaktansa sahip olmak ve ihtiyaç duymamak daha iyidir!'”

SAG-AFTRA en son 2000’de altı ay süren bir greve gitmişti. Bu sefer masada enflasyon, dijital platform tazminatları, uzun aralar veren ve artık daha kısa süren televizyon sezonları, yapay zeka konusunda hızla artan endişelerle ilgili birçok sorun var.