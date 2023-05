‘Damızlık Kızın Öyküsü’ ve ‘Game of Thrones’ spin-off dizisinin çekimleri durdu

‘Damızlık Kızın Öyküsü’nün yeni sezonu ve yakında çıkacak olan ‘Game of Thrones’ spin-off’u ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ın çekimleri senaristlerin grevi nedeniyle durduruldu.

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristlerle yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmiş ve yazarlar 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı.

Yazarların 2 Mayıs’ta başlayan iş bırakma eylemi, birçok popüler dizinin yeni bölümlerinin yayımlanmasını geciktirdi ya da tamamen durdurdu.

Netflix’in ‘Stranger Things’, ‘Big Mouth’ ve ‘Unstable’ gibi popüler dizilerinin yeni sezon çekimlerinin ertelendiği duyurulmuştu.

Yapımcı ve yazar Yahlin Chang da Reuters‘a yaptığı açıklamada, Emmy ödüllü ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ (The Handmaid’s Tale) dizisinin yeni sezonunun durduğunu söyledi.

‘Game of Thrones’ serisinin yazarı George R.R. Martin de dün yayımladığı blog yazısında, Game of Thrones spinoff’u ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ dizisi için yazarlar odasının grev süresince kapalı olduğunu söyledi.

Grevdeki senaristlere açık desteğini ifade eden Martin, bu grevin diğerlerinden daha uzun sürebileceğini belirtti.

Bu fırtınanın geleceğini çok önceden gören stüdyolar, yayıncılar ve kanalların aylar önceden senaryo stoklayama başladığını belirten Martin, bunun yapımcıları kurtaramayabileceğini söyledi: “2 Mayıs itibarıyla Hollywood’da kalemler sustu ve bilgisayar ekranları karardı. Çekilecek senaryolar olduğu sürece üretim devam eder ama bu senaryoların ‘aslına uygun’ olarak çekilmesi şartı var. Tek bir kelime bile değiştirilemez, kesilemez, eklenemez. Tüm bunlar yazarların işi, yazarlar da grev sona erene kadar yazarlar setlerde değil grev hattında olacaklar” dedi.