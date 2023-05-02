Hollywood greve gidiyor: Diziler, filmler ve programlar iptal olabilir

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazar bugünden itibaren greve gitme kararı aldı.

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Senaristlerle yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girdi. Hollywood’da yazarlar, 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı aldı. Bugün, Amerika Yazarlar Birliği’nin (WGA) 11 binden fazla üyesinin iş bırakması bekleniyor.

Amerika Yazarlar Birliği’nin (WGA) ABD’deki 350 televizyon kanalını ve film yapım şirketini temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yaptığı anlaşma 1 Mayıs itibarıyla sona ermişti. WGA, yeni sözleşmede daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerin artırılması talebinde bulunduğunu ancak uzlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Buna karşılık yaklaşık 11 binden fazla üyesi bulunan WGA, 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı aldığını açıkladı: “Adil bir anlaşma yapma niyetiyle müzakere etmemize rağmen yazarların karşı karşıya olduğu kriz göz önüne alındığında, stüdyoların verdiği yanıtlar tamamen yetersiz kaldı. İş gücüne kapıyı kapattılar ve yazarlığı tamamen serbest bir meslek olarak görmeye başladılar. Böyle bir anlaşma bu üyeler tarafından asla kabul edilemez.”

Grevin, başta sonbaharda gösterime girecek filmler olmak üzere dijital platformlarda devam eden birçok yapımı etkilemesi bekleniyor. Ayrıca Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Seth Meyers benzeri ünlü isimlerin sunduğu televizyon şovları da yayından kaldırılabilir.

20 bin kişi işsiz kalabilir

Grevin, sektörün yanı sıra Güney Kaliforniya ve New York gibi diğer bazı bölgelerin ekonomileri de etkilemesi bekleniyor.

AMPTP’nin tahminine göre senaristlerin üretimi durdurması halinde 600 kadar yapımda çalışan 20 bin kadar kişi işsiz kalabilir.

WGA’nın 2007’deki grev çağrısı sonucunda yapılan iş bırakma eylemi 100 gün sürmüş ve Kaliforniya ekonomisine 2 milyar dolardan fazlaya paraya mal olmuştu.