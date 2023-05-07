‘Stranger Things’ ve ‘Big Mouth’un çekimleri durdu

Hollywood’da binlerce senarist ve yazarın grevde olması nedeniyle Netflix’in popüler dizisi ‘Stranger Things’, ‘Big Mouth’ ve ‘Unstable’ gibi dizilerinin yeni sezonları ertelendi.

Fotoğraflar: Stranger Things – Big Mouth (Netflix)

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristlerle yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmiş ve yazarlar 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı.

Grevin, başta sonbaharda gösterime girecek filmler olmak üzere dijital platformlarda devam eden birçok yapımı etkilemesi bekleniyordu.

Netflix’in fenomen dizisi ‘Stranger Things’, komedi dizisi ‘Unstable’ ve popüler sitcomu ‘Big Mouth’ dizisinin yeni sezonları ertelendi.

Stranger Things

Stranger Things’in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler, hayranlarının merakla beklediği dizinin final sezonunun çekimlerinin grevde oldukları için durduğunu duyurdu:

“Yazma, çekimler başladığında durmuyor. Olağanüstü kadromuz ve ekibimizle prodüksiyona başlamak için heyecanlı olsak da grev sırasında mümkün değil. Adil bir anlaşmaya yakında ulaşmayı umuyoruz ki hepimiz işe dönebilelim. O zamana kadar – tamam.”

Grev, ‘Abbott Elementary’, ‘Cobra Kai’, ‘Evil’, ‘Hacks’, ‘Loot’, ‘Yellowjackets’, ‘Night Court’, ‘Power Book III: Raising Kanan’ ve ‘The Venery Of Samantha Bird’ yapımlarını da etkiledi ve dizilerin hazırlıkları durdu.