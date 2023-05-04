Hollywood’da grev: Binlerce yazar Netflix önünde bir araya geldi

Hollywood’da 15 yıl sonra ilk kez greve çıkan sinema ve dizi sektöründe görevli binlerce senarist ve yazar Netflix merkez binası önünde bir araya geldi.

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ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristlerle yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmiş ve yazarlar 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı.

Amerika Yazarlar Birliği’ne (WGA) bağlı üyeler grevin ikinci gününde Netflix Merkezi önünde bir araya geldi.

Grevin, başta sonbaharda gösterime girecek filmler olmak üzere dijital platformlarda devam eden birçok yapımı etkilemesi bekleniyor. Ayrıca Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Seth Meyers benzeri ünlü isimlerin sunduğu televizyon şovları da yayından kaldırılabilir.