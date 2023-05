‘The Last of Us’ dizisinin ikinci sezonu askıya alındı

‘The Last of Us’ dizisinin ikinci sezon hazırlıkları senaristlerin grevi nedeniyle askıya alındı.

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristlerle yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmiş ve yazarlar 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı.

Yazarların 2 Mayıs’ta başlayan iş bırakma eylemi, birçok popüler dizinin yeni bölümlerinin yayımlanmasını geciktirdi ya da tamamen durdurdu.

Netflix’in ‘Stranger Things’, ‘Big Mouth’ ve ‘Unstable’ gibi popüler diziler ile ‘Damızlık Kızın Öyküsü‘nün yeni sezonu ve yakında çıkacak olan ‘Game of Thrones’ spin-off’u ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ın çekimleri ertelendiği duyurulmuştu.

Grevden en son etkilenen yapım ise HBO’nun ilk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan ve hayran kitlesi oluşturan ‘The Last of Us’ dizisi oldu.

İkinci sezon onayını, ilk sezon yayınlanmaya başladıktan kısa süre sonra alan dizide bu hafta başına kadar yeni sezon için hazırlıklar yapılıyor ve ekibe yeni katılacak oyuncuların seçmeleri sürüyordu.

Ancak Variety‘nin bildirdiğine göre senaristlerin grevi nedeniyle ikinci sezon hazırlıkları askıya alındı.