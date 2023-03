The Last of Us ikinci sezonla ilgili neler biliniyor?

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan The Last of Us ikinci sezon için de onay almıştı. İkinci sezonla ilgili şimdilik bilinenler haberimizde yer alıyor.

The Last of Us.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us diziye uyarlanmış, ilk sezonuyla seyircinin beğenisini toplamıştı.

Dizi, ikinci sezon için de HBO’dan onay almıştı.

İkinci sezonda oyunun ikinci bölümünün anlatılması beklenen diziyle ilgili eğlence içerikleriyle öne çıkan Polygon, ikinci sezon hakkında bilinenleri derledi.

İkinci sezon ne zaman gelecek?

İkinci sezonun tam olarak ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi yok, ancak hazırlandığı biliniyor. HBO’nun diğer bazı büyük dizilerine bakıldığında ikinci sezonun çıkış tarihi 2025 veya daha sonrası olabilir.

Yeni sezonun konusu ne olacak?

İkinci sezon, genel olarak Joel’in ilk sezon sonundaki eylemlerinin sonuçlarını ele alıyor. Video oyunun ikinci kısmına da daha çok nefret hakimdi.

Zaman atlaması olacak mı?

The Last of Us Part 2, ilk oyundaki olaylardan birkaç yıl sonrasını ele alıyor. Yani ikinci sezonda da muhtemelen bir zaman atlaması olacak. Bununla birlikte ikinci oyunda flashback’ler (geçmiş zamanı gösteren sahneler) yer alıyor. HBO’nun konuyu nasıl ele alacağına bağlı olarak yeni sezon çeşitli yıllarda geçebilir.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey ikinci sezonda da olacak mı?

Muhtemelen evet. En azından karakterleri devam edecek. Yapımın bazı hayranları, Bella’nın Ellie’nin The Last of Us Part 2’deki hikayesi için çok genç olmasıyla ilgili endişelerini dile getirse de, aslında o zaten oyundaki karakterle tam olarak aynı yaşta. Daha da önemlisi, showrunner ve ortak yaratıcı Craig Mazin, birinci sezonun en iyi parçalarından biri olan Ramsey’in yerine birini bulmak için hiçbir plan olmadığını söylemişti.

İkinci sezon, son sezon mu olacak?

Mümkün, ama muhtemelen değil. Resmi olarak şov yalnızca iki sezon için düşünüldü ancak popülaritesi göz önüne alındığında Mazin ve ortak yaratıcı Neil Druckmann’ın istediği sürece dizi devam edebilir.