The Last of Us, ikinci sezon için onay aldı

Çıkışıyla birlikte gündeme oturan The Last of Us dizisi ikinci sezon için onay aldı. HBO dizisi, serinin ikinci oyununun hikayesini takip edecek.

The Last of Us

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us diziye uyarlanmış, ilk sezonuyla seyircinin beğenisini toplamıştı.

The Last of Us’ın Twitter hesabından duyurulduğuna göre HBO dizisi, ikinci sezon için onay aldı.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un eş başkanı Neil Druckmann’sa ikinci sezonun serinin ikinci oyununun hikayesini takip edeceğini söyledi.

Dizinin konusu da şöyle: Ölümcül bir salgın yüzünden ABD’nin büyük bir kısmı yok olmuştur. Joel bu sert koşullarda hayatta kalmaya çalışırken genç bir kız olan Ellie de ona eşlik eder.