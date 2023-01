The Last of Us ‘dramın gücüyle’ yürüyor

The Last of Us, video oyunlarından uyarlanan başarısız dizi ve filmlerin makus talihini nasıl yendi?

Tıpkı video oyunu gibi kıyamet sonrasında geçen dizi dün HBO’da, bugün de Türkiye’de BluTV’de yayımlandı. Dizi daha ilk gününde, sinema ve dizi severlerin yakından takip ettiği Rotten Tomatoes’ta ‘izleyici‘ oylamasında yüzde 98, ‘tazelik‘ oylamasında yüzde 99 oranında beğeni kazandı.

Popüler kültür ve teknoloji dergisi The Wired’da bugün yayımlanan yazı, dizinin başarısının sebeplerini araştırdı.

Diziyi aksiyon değil hikaye sürüklüyor

The Last of Us, ölümcül bir salgın yüzünden büyük bir kısmı yok olan ABD’de, sert koşullarda hayatta kalmaya çalışan Joel (Pedro Pascal) ve ona eşlik eden genç kız Ellie’nin (Bella Ramsey) hikayesine odaklanıyor.

Ancak, daha önce video oyunlarından uyarlanan ve neredeyse tamamı hayalkırıklığı yaratan yapımlara göre, aksiyonun heyecanına değil, dramın hikaye anlatma gücüne yaslanıyor.

Diziyi, vurdulu kırdılı sahneler değil, iki karakterin iç dünyasında yaşadıkları ve birbirleriyle olan ilişkileri sürüklüyor. Joel ve Ellie, kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışırken, travmalarını paylaşıyor, iç dünyalarını ortaya koyuyor.

The Last of Us aynı zamanda ‘çevreci bir masal’ ve bu haliyle de iklim krizinin belirlediği zamanın ruhunu yansıtıyor.