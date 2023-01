Bilgisayar oyunu ‘The Last of Us’ın dizisi Blu TV’de yayımlanacak

Bilgisayar oyunu ‘The Last of Us’ın dizi uyarlaması Türkiye’de 16 Ocak’ta Blu TV’de yayımlanacak.

Bilgisayar oyunu ‘The Last of Us’un dizisi Blu TV’de yayımlanacak

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden ‘The Last of Us’ diziye uyarlandı.

HBO Max yapımı olan ve tıpkı video oyunu gibi kıyamet sonrasında geçen dizinin Türkiye’deki yayın haklarını Blu TV satın aldı.

15 Ocak’ta HBO Max’da yayımlanacak dizi, 16 Ocak’ta Blu TV’de izleyiciyle buluşacak.

Bugüne kadar Kanada’da çekilen en pahalı yapım olarak kayıtlara geçen dizinin ilk resmi fragmanı da Twitter’da iki saatte 5 milyondan fazla izlenmişti.

Oyunu hatırlatalım: Ölümcül bir salgın yüzünden ABD’nin büyük bir kısmı yok olmuştur. Joel (Pedro Pascal, ki kendisini Game of Thrones’un dördüncü sezonundan ve Narcos dizisinden tanıyoruz) bu sert koşullarda hayatta kalmaya çalışırken genç bir kız olan Ellie (Bella Ramsey, ki onu da Game of Thrones’daki ‘Lyanna Mormont’ rolüyle hatırlıyoruz) de ona eşlik eder.