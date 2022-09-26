Bilgisayar oyunu ‘The Last of Us’ın dizi uyarlamasından ilk fragman yayınlandı

Tıpkı video oyunu gibi kıyamet sonrasında geçen dizinin ilk resmi fragmanı, HBO’nun Twitter hesabında iki saatte 5 milyondan fazla izlendi.

Şili oyuncu Pedro Pascal bu kez ‘Joel’ karakterine can verecek. Fotoğraf: IMDB

Fragman için yayın tarihi olarak bugünün seçilmesi manidar: 26 Eylül ‘The Last of Us’ topluluğunda Salgın Günü olarak adlandırılıyor. Orijinal video oyununda, ‘kordiseps mantarı’ ABD’de ilk olarak 26 Eylül’de yayılmaya başlıyor.

Oyunu hatırlatalım: Ölümcül bir salgın yüzünden ABD’nin büyük bir kısmı yok olmuştur. Joel (Pedro Pascal ki kendisini Game of Thrones’un dördüncü sezonundan ve Narcos dizisinden tanıyoruz) bu sert koşullarda hayatta kalmaya çalışırken genç bir kız olan Ellie (Bella Ramsey ki onu da Game of Thrones’daki ‘Lyanna Mormont’ rolüyle hatırlıyoruz) de ona eşlik eder.

Video oyun stüdyosu Naughty Dog’un eş başkanı Neil Druckmann ve ‘Chernobyl’in Emmy ödüllü yaratıcısı Craig Mazin’in ortak yapımcısı olduğu dizinin çekimleri Temmuz 2021 – Haziran 2022 tarihleri arasında Kanada’nın Alberta eyaletinin Calgary şehrinde çekildi ve bugüne kadar Kanada’da çekilen en pahalı yapım oldu.

Tha Last of Us 2023’ün ilk aylarında online dizi/film platformu HBO Max’ta yayınlanacak.