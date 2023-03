‘The Last of Us’ için bilgisayar gereksinimleri dudak uçuklattı

Son günlerde dizi uyarlamasıyla gündemde bulunan Play Station oyunu The Last of Us, 28 Mart’ta PC’ye de (kişisel bilgisayar) geliyor. Ancak donanım gereksimleri öyle böyle değil.

Konsol oyunları dünyasının en sevilen serilerinden The Last of Us diziye de uyarlanmıştı. İlk sezonu büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonu için daha ilk bölümler yayınlanırken onay çıkmıştı.

Oyunun PC’ye uyumlu bir versiyonunun da 28 Mart’ta satışa sunulacağı duyurulmuştu.

Oyun için gereken donanım gereksinimleri de yayınlandı.

Buna göre ‘ultra yüksek’ grafik ön ayarlarıyla 4K çözünürlükte istikrarlı bir 60 FPS tutturmak için önerilen özellikler arasında Intel Core i5-12600K (6 bin 500 lira) veya Ryzen 9 5900X (7 bin 700 lira) işlemci de bar. Bunun yanında RX 7900X (30 bin lira) veya RTX 4080 (75 bin lira) grafik kartı da öneriliyor.

Bununla birlikte, oyunun grafik düzeyinden bağımsız olarak, 100 GB sabit disk alanı (tercihen ssd ) ayırmanız gerekecek.

Oyunu 1080P çözünürlükte ve yine 60 FPS’de oynamak için ‘önerilen’ özelliklerse Intel Core i7-8700 (7 bin lira) veya Ryzen 5 3600X (3 bin lira) işlemcinin yanında RX 6600XT (6 bin lira) veya RTX 3060 (en az 10 bin lira) grafik kartı bulunuyor.