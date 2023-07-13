‘Oppenheimer’ galasına grev önlemi

Christopher Nolan’ın ‘Oppenheimer’ filminin Londra prömiyeri, oyuncuların olası grevi başlamadan önce oyuncu kadrosu da katılabilsin diye bir saat öne çekildi.

Hollywood’da senaristlerin iki aydır devam eden grevine oyuncular da katılabilir. Oyuncular sendikası SAG-AFTRA ile sektör işverenleri arasında anlaşma sağlanması için belirlenen sürenin dolmasına çok az bir zaman kalmışken Hollywood’da grev beklentisi artıyor.

Grevin başlamasının an meselesi olduğu sektörde hali hazırda devam eden projelerin ‘en az’ etkilenmesi için yapımcıların çalışmaları da sürüyor.

Variety’nin aktardığına göre Universal, Oppenheimer’ın tanıtım ve promosyon faaliyetlerini tamamlamak için oyunculardan planlanandan daha önce röportajlarını vermelerini istedi.

Bugün de Londra prömiyerini yapacak filmin gösterimi bir saat önce çekilerek, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Matt Damon, Emily Blunt ve Florence Pugh gibi yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosunun grev kurallarına aykırı olmadan fotoğraf çektirmesine ve röportajlara katılmasına olanak yaratıldı.

Olası grev başladığı andan itibaren, hiçbir oyuncu ne sette yer alacak ne de hali hazırda yer aldığı projenin tanıtımına destek olabilecek.