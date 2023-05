Atom bombasının hikayesini anlatan ‘Oppenheimer’ filminden yeni fragman

Atom bombasının hikayesini anlatan Christopher Nolan imzalı ‘Oppenheimer‘ filminden yeni fragman yayınlandı.

‘Memento’, ‘Inception’, ‘Batman’ gibi iddialı filmlerin yönetmeni Nolan, bu kez tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlatıyor.

Film atom bombasının icadını anlatırken, merkeze fizikçi J. Robert Oppenheimer’ı koyuyor. Oppenheimer, 1942-1946 yılları arasında ABD’nin nükleer silah yapmak için kurduğu Manhattan Projesi’ne en çok katkıda bulunan isimlerden biriydi. Aynı zamanda bombaların fiziksel olarak monte edildiği Los Alamos Laboratuvarı’nın direktörüydü.

Kadro yıldızlarla dolu

Filmde Oppenheimer’ı, İrlandalı oyuncu Cillian Murphy canlandırıyor.

Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda ise ‘Jean Tatlock’ rolünde Florence Pugh, ‘Kitty Oppenheimer’ rolünde Emily Blunt, ‘Lewis Strauss’ rolünde Robert Downey Jr., ‘Leslie Groves Jr.‘ rolünde Matt Damon, ‘Harry S. Truman’ rolünde Gary Oldman var.

Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından kaleme alınan Pulitzer Ödüllü ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ kitabından uyarlanan film, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.