Atom bombasının yapılış hikayesi: Christopher Nolan’ın Oppenheimer filminden ilk fragman

Memento, Inception, Batman gibi iddialı filmlerin yönetmeni Christopher Nolan’ın bu kez tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlatıyor.

Cillian Murphy filmde fizikçi Oppenheimer’ı canlandırıyor

Film atom bombasının icadını anlatırken, merkeze fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hikayesini koyuyor. Oppenheimer, 1942-1946 yılları arasında ABD’nin nükleer silah yapmak için kurduğu Manhattan Projesi’ne en çok katkıda bulunan isimlerden biriydi. Aynı zamanda bombaların fiziksel olarak monte edildiği Los Alamos Laboratuvarı’nın direktörüydü.

Filmin Robert Oppenheimer’ı, Nolan’ın filmlerinde sık sık gördüğümüz İrlandalı oyuncu Cillian Murphy canlandırıyor. Bu onun bir Nolan filmindeki ilk başrolü ama belli ki rolün büyüklüğü onun için çok önemli değil. Bunu “Rol ne olursa olsun her zaman Chris’in yanındayım. Beni arayıp gel demesi yeterli” sözlerinden anlıyoruz.

Filmin oyuncu kadrosunda, Jean Tatlock rolünde Florence Pugh, Kitty Oppenheimer rolünde Emily Blunt, Lewis Strauss rolünde Robert Downey Jr., Leslie Groves Jr. rolünde Matt Damon, Harry S. Truman rolünde Gary Oldman var.

21 Temmuz 2023’te sinemalarda gösterime girecek Oppenheimer, Kai Bird ve Martin J. Sherwin’in 2006’da Pulitzer Ödülü kazanan biyografik romanı ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ kitabı temel alınarak çekilmiş.