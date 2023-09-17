Üç şirketten halka arz başvurusu

Üç şirket, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için gerekli şartları sağlayıp SPK’ye başvurması gerekiyor. SPK de onayladığı zaman şirketin halka arz süreci başlıyor.

Geçtiğimiz iki günde üç şirket daha halka arz için başvurdu.

halkaarz.net’in aktardığına göre Penti (Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. AŞ), Artemis Halı ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ halka arz için SPK’ye başvurdu.

Bu şirketlerin halka arz edilebilmesi için SPK’nin onayı bekleniyor.

SPK son olarak üç gün önce Simit Sarayı’nın üretici firması DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ’nin halka arzını onaylamıştı.