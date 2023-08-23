Bu yılın en çok yükselen 10 halka arzı

2023’te rekor üstüne rekor kıran borsada halka arz edilen şirketlerde ‘talep patlaması’ meydana geldi. Şirketler kısa sürede çok yüksek değerlere ulaştı.
Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor. Dün yeni bir rekor daha kıran borsa 7900 seviyesini de aşmıştı.
Artış nedeniyle borsa, enflasyondan korunmak isteyenlerin de merkezi oldu.
Bu dönemde halka arz edilen şirket sayısında da ‘talep patlaması’ meydana geldi. Halka arz edilen şirketlerin hisseleri kısa sürelerde çok yüksek değerlere ulaştı.
Investing’in derlediği bilgilere göre 2023’te en çok değerlenen 10 halka arzı şöyle:
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)
4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan SDTTR, yüzde 1102 oranında artarak dün itibarıyla 383,6 TL seviyesinde işlem görüyor.
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)
4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan ONCSM, yüzde 1100 oranında artarak dün itibarıyla 208,8 TL seviyesinde işlem görüyor.
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
18 Ocak’ta işlem görmeye başlayan ASTOR, yüzde 960 oranında artarak dün itibarıyla 132,6 TL seviyesinde işlem görüyor.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)
14 Haziran’da işlem görmeye başlayan FORTE, yüzde 853,8 oranında artarak dün itibarıyla 115,6 TL seviyesinde işlem görüyor.
Katılımevim Finansman Yatırım A.Ş. (KTLEV)
12 Haziran’da işlem görmeye başlayan KTLEV, yüzde 394,42 oranında artarak dün itibarıyla 66,4 TL seviyesinde işlem görüyor.
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)
12 Nisan’da işlem görmeye başlayan EUPWR, yüzde 342,12 oranında artarak dün itibarıyla 179,5 TL seviyesinde işlem görüyor.
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)
11 Ocak’ta işlem görmeye başlayan TNZTP, yüzde 355,63 artarak dün itibarıyla 46,52 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER)
27 Temmuz’da işlem görmeye başlayan KLSER, yüzde 363,6 oranında artarak dün itibarıyla 115,9 TL seviyesinde işlem görüyor.
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)
27 Temmuz’da işlem görmeye başlayan CVKMD, yüzde 341,9 oranında artarak dün itibarıyla 464 TL seviyesinde işlem görüyor.
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)
6 Şubat’ta işlem görmeye başlayan CVKMD, yüzde 272,26 oranında artarak dün itibarıyla 115,4 TL seviyesinde işlem görüyor.