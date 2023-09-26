Uzmanlar: Aşırı pornografi, Britanya’daki gençleri çocuk istismarı videolarına itiyor

Britanya’da uzmanlar ve polis, giderek artan aşırı pornografi erişiminin gençleri çocuk istismarı videoları izlemeye ittiği konusunda uyardı.

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The Guardian’ın haberine göre çocukların cinsel istismarını önlemek için çalışan hayır kurumu Lucy Faithfull Vakfı, kendileriyle iletişime geçen 18 yaş altı gençlerin sayısında yüzde 30, gençlerin davranışlarından endişe duydukları için iletişime geçen yetişkinlerin yüzde 26 arttığını bildirdi.

Bu yüzden vakıf Britanya‘da cinsel düşünceleri veya davranışları konusunda endişe duyan gençlere yardım etmeyi amaçlayan bir internet sitesi açtı.

Siteye gelen maillerde vakıf ve polis için en endişe verici gelişmelerden biri, küçüklerin yasadışı çocuk istismarı materyallerini izlemesi veya paylaşmasıydı.

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2020’den bu yana yardım hattına başvuran gençlerin yaklaşık üçte ikisi çocukların uygunsuz görüntülerinden bahsetti. Şu anda, arayan gençlerin yarısı polis tarafından tanınıyor ancak hayır kurumu daha erken müdahaleye geçmek istiyor.

‘Materyallere ulaştıkları yollar karmaşık’

Vakfın yöneticilerinden Rachel Haynes, şunları söyledi: “Birlikte çalıştığımız gençlerin büyük bir kısmı çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerini indirmiş ancak bunlara ulaştıkları yollar karmaşık. Porno etkili bir faktör, gençleri gördüklerine karşı duyarsızlaştırıyor. Bazen, çevrimiçi cinsel sohbetler sırasında yasa dışı görüntüler de gönderiliyor.”

West Mercia Polisi’nde bir uzman olan Tony Garner da şunları söyledi: “Çocuğa yönelik cinsel istismarı izleyen veya paylaşan biriyle ilgili istihbarat aldıktan sonra sıklıkla bir gençle karşılaşıyoruz. Burada bir kriz var ve bu kriz, beyinlerini değiştiren aşırı pornografiye erişim sahibi olan gençlerden kaynaklanıyor.”

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Haynes, internet sitesinin konuşma fırsatı eksikliğini ortadan kaldıracağını umuyor: “Bir damgalama var; gençlerin açıkça konuşabileceklerini düşündükleri alanlar yok. Çoğu zaman onlarla konuştuğumuzda, bu konuyu ilk kez birine anlatıyor oluyorlar.”