2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi Türkiye

Voleybol Avrupa Şampiyonası 2026’da Türkiye’de yapılacak.

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TRT Spor’a konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ‘müjdeyi’ şu ifadelerle verdi: “2026 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak ağırlık bizim, final aşamaları da bizde olacak. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor.”