Diken

Yaramazlara biraz batar!

2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi Türkiye

Voleybol Avrupa Şampiyonası 2026’da Türkiye’de yapılacak.

Fotoğraf: AA

TRT Spor’a konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ‘müjdeyi’ şu ifadelerle verdi: “2026 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak ağırlık bizim, final aşamaları da bizde olacak. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor.”


Filenin Sultanları, 2023 Dünya Kupası’nı da kazandı

SON HABERLER

Netanyahu geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ekim-kasım gibi Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.