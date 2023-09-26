2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi Türkiye

Voleybol Avrupa Şampiyonası 2026’da Türkiye’de yapılacak.
TRT Spor’a konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ‘müjdeyi’ şu ifadelerle verdi: “2026 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak ağırlık bizim, final aşamaları da bizde olacak. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor.”
Filenin Sultanları, 2023 Dünya Kupası’nı da kazandı
- Çok okunanInstagram Reels’a hediyeyle para kazanma geldi
- Çok okunanYapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler de var
- Çok okunanNuri Bilge Ceylan’ın bakanı ziyaret etmesine eleştiri: ‘Karanlığın dibi yok’
- Çok okunanFahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada
- Çok okunanTürkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı
- Çok okunanChatGPT artık ‘görebilecek’ ve ‘konuşabilecek’