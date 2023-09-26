Boğaziçi’nde hayvan barınağı gönüllülerine stant verilmedi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağı (BUPAWS) gönüllülerinin okulda düzenlenen oryantasyon günlerinde stant açmasına izin verilmedi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi’nde oryantasyon günleri bugün başladı. 28 Eylül’deyse sona erecek.

Oryantasyon günlerinde üniversite kulüpleri ve toplulukları stant açarak kendilerini tanıtabiliyor. Okula yeni başlayan öğrenciler de tanıtımlarda yer alan topluluklardan istediğine katılabiliyor.

Oryantasyonda stant açabilmek için dilekçe yazarak üniversiteden izin almak gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağı (BUPAWS) gönüllüleri de stant açmak istedi ancak okul yönetimi buna izin vermedi.

Diken’in edindiği bilgiye göre son altı yıldır resmi izin doğrultusunda stant açan gönüllüler, bu sene de stant açmak için yazılı olarak başvurdu. Okul yetkilileriyse uzun süre talebi yanıtsız bıraktı. Yetkililer, bu sabah yani oryantasyon başlangıcında gönüllülerin stant açmasına izin verilmediğini sözlü olarak iletti. Gerekçeyse paylaşılmadı.

Bunun üzerine gönüllüler yetkililerle yeniden iletişime geçince bu sefer sözlü olarak şöyle bir yanıt aldı: “BUPAWS olarak stant açamazsınız. Stant açmak istiyorsanız BUPAWS adını kullanamazsınız. Kampüs gönüllüleri olarak stant açabilirsiniz.”

BUPAWS’ın tanıtım materyallerinin hepsinde BUPAWS yazarken, topluluk okuldaki resmiyetini koruyor.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi, okul sınırları içerisinde yer alan ve gönüllüler tarafından idare edilen 22 yıllık hayvan barınağını bir senedir başka yere taşımak istiyordu. Gönüllülerle okul yönetimi bir senedir iletişim halinde ve çözüm arayışındaydı.

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Gönüllüler 22 yıllık barınağın apar topar tahliye edilmemesi, yeni yerde aynı koşulların sağlanması ve yeni yerden de çıkarılmayacaklarına ilişkin güvence verilmesini talep ediyordu. Ancak 15 Mart’ta yönetim diyalogu bir anda keserek buldozerle barınağa girdi. Tepkiler üzerine tahliyeye ara verildi.

26 Mart sabah saatlerinde ise yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek tekrar barınağa girdi. Okula polis çağrıldı, gönüllülere şiddet uygulandı, iki gönüllü gözaltına alındı ve barınak yerle bir edildi. Hayvanlar apar topar ‘yeni yere’ taşınmıştı. Barınaktaki eksiklikler ve gönüllülere yönelik baskılarsa sürüyor.

Okul yönetimi şimdi de barınağı okul dışına çıkarmanın yollarını arıyor. Yönetim, ‘doğal hayatı koruma komisyonuna’ barınağı yıkan isimleri atarken barınağı da yeri yerinden atmayı deniyor.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de temmuz ayının ortasında, Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağındaki köpeklerin okuldan çıkarılması için yazılı talimat göndermişti. Gönüllüler konuyu yargıya taşımış ve mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı vermişti.