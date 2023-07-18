Boğaziçi’ndeki hayvan barınağına ‘boşaltın’ talimatı

MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağındaki köpeklerin okuldan çıkarılması için yazılı talimat gönderdi.

Fotoğraflar: BUPaws gönüllüleri

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün gönderdiği yazılı talimatla, barınakta bulunan 42 köpeğin üç gün içerisinde müdürlüğe teslim edilmesi istendi. Aksi taktirde barınağa para cezası verileceği ve köpeklerin alınacağı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki barınakta bulunan köpekler, yıllardır üniversitede bulunuyor. Köpekler, uzun zamandır çipli ama son çıkan ‘çip yasası’yla kampüsteki kedi ve köpeklerin sorumluluğunu alan derneğin üzerine kaydedildi. Bu yasal bir zorunluluk.

‘Terk edilmiş hayvan’ sayacaklar

Yasaya göre, bir evcil hayvanın çipinin kayıtlı olduğu adresle bulunduğu adres farklıysa bu hayvan ‘terk edilmiş’ olarak tanımlanıyor. Bu durumda hayvanın sahibine para cezası verilirken, hayvan duruma göre ya sahibine teslim ediliyor ya da tarım ve orman müdürlüklerinin barınaklarına alınıyor.

Ama derneklerde durum farklı işliyor. Dernekler, duruma göre sokaktaki hayvanı bile üstüne kaydediyor. Bu sayede hayvanla ilgili bir sorun olduğunda veya hayvanın veterinere götürülmesi gerektiğinde dernekler müdahil olabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağındaki köpekler için de aynı prosedür izlenmiş ve bu yüzden Hayat Hayvanları Koruma Derneği’nin üzerine kaydedilmişti. Derneğin adresi de okulun adresiyle aynı değil. Bu nedenle müdürlük, köpeklerin ‘terk edilmiş’ olarak nitelendirirken bu köpekler yıllardır okulda.

Okul yönetimi, barınağın taşınma sürecinde bu durumun farkındaydı. Okulun sosyal medya hesaplarında da ‘hayvanlara iyi bakılacak’ mesajları paylaşılmıştı. Geçen günlerdeyse okul yönetimi, tarım ve orman müdürlüğünü üniversiteye çağırarak çip kontrolü yaptırdı. Şimdiyse hayvanlar okuldan atılmak isteniyor.

Söz konusu 42 köpeğin okuldan çıkartılması durumunda Güney Kampüs’te köpek kalmamış olacak.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi, okul sınırları içerisinde yer alan ve gönüllüler tarafından idare edilen 22 yıllık hayvan barınağını bir senedir başka yere taşımak istiyordu. Gönüllülerle okul yönetimi bir senedir iletişim halinde ve çözüm arayışındaydı.

Gönüllüler 22 yıllık barınağın apar topar tahliye edilmemesi, yeni yerde aynı koşulların sağlanması ve yeni yerden de çıkarılmayacaklarına ilişkin güvence verilmesini talep ediyordu. Ama 15 Mart’ta yönetim diyalogu bir anda keserek buldozerle barınağa girdi. Tepkiler üzerine tahliyeye ara verildi.

26 Mart sabah saatlerindeyse yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek barınağa girdi. Okula polis çağrıldı, gönüllülere şiddet uygulandı, iki gönüllü gözaltına alındı ve barınak yerle bir edildi.

‘Sabredin, gidecekler’

Üniversite yönetiminin barınağı taşıdığı yer, okula şartlı bağışlanmış bir yer. Yani barınak, bağışçının şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir. Bağışçı da hukuki süreci başlatmıştı. Barınak gönüllüleri bununla ilgili güvence istiyordu ama verilmedi.

Barınağın taşındığı yer okul sınırında ve civardaki konutlara çok yakın. Konut sakinlerinin şikayeti de barınağın tekrardan yerinden edinmesine yol açabilirdi. Konut sakinleri, buna yönelik hukuki süreci başlatmayı planlıyordu.

Konut sakinleri ‘beklendiği üzere’ barınağı okula şikayet etmişti. Okul yönetimi de ‘biraz sabretmelerini’ ve ‘tüm köpeklerin yakında gideceğini’ söylemişti. Yönetim, taşınma işleminin barınağı idare eden derneğin yaptığını iddia ederek ‘şikayetler için’ konut sakinlerini barınak gönüllülerine yönlendirdi.