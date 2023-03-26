Boğaziçi Üniversitesi’nin hayvan barınağındaki gönüllüleri gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan hayvan barınağının (BUPaws) gönüllüleri gözaltına alındı.
Barınak gönüllülerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek bu sabah barınağa buldozerle girdi. Okula polis çağrıldı.
Şiddet uygulanan gönüllüler gözaltına alındı.
Gönüllüler, destek çağrısında bulundu:
Eşyalar gelişigüzel dışarı atıldı
Barınağın eşyalarıysa gelişigüzel bir şekilde dışarı atıldı. Barınağa kimse alınmıyor.
Gönüllüler gözaltına alınırken yönetim propaganda yaptı
Boğaziçi Üniversite yönetimiyse, gönüllüler gözaltına alınırken barınakla ilgili propaganda yaptı.
Okul kamuoyu ve sosyal medya kullanıcıları okula tepki gösterdi.
Ne olmuştu?
22 yıldır üniversite sınırları içinde bulunan hayvan barınağı, 10 gün önce habersiz bir şekilde apar topar tahliye edilmeye başlamıştı. Gerekçe olarak ‘cumhurbaşkanı kararı’ gösterilmişti. Okul yönetimi, tepkilerden sonra bu ifadeyi kullanmadıklarını savunup ‘cumhurbaşkanı değil, devlet kararı var’ dedi.
Barınak bir senedir boşaltılmak isteniyor. Nedeni, İstanbul’un fethinde hayatını kaybeden ilk askerlerin şehitliğinin bulunduğu Fethi Şehitlik Dergahı’na yakınlığı.
Diken’e konuşan gönüllüler, okulla barınağın bir senedir iletişim halinde olduğunu ve çözüm arayışlarının devam ettiğini ancak on gün önce habersiz şekilde Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin kepçelerle barınağa girdiğini aktarmıştı.
Gönüllüler, barınağın taşınmak istendiği yerinse elverişli olmadığını, gerekli hazırlıkların, altyapının ve düzeneklerin sağlanmadığını da belirtmişti.
Ayrıca, barınağın taşınması istenilen yer okula şartlı bağışla verilmiş bir yer yani barınak, bağış yapanın şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir.
Barınak gönüllüleri, bu şartlar sağlanmadan ve tekrar tahliye edilmeyeceğiyle ilgili gerekli güvence verilmeden taşınma işleminin yapılmasına karşı ama okul apar topar bu işi bitirmek istiyor.
Apar topar tahliye basına yansıyıp kamuoyu baskısı oluşunca ‘diğer alanın hazır olmaması’ gerekçesiyle durdurulmuştu.
Bu süreçte okul diğer alanın hazırlıklarını tamamlamaya devam etti ancak alan hala hazırlanmamış ve barınağın alandan yeniden çıkartılmayacağıyla ilgili güvence verilmemişti. Öte yandan bağışçı, barınağın söz konusu alana taşınmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.
Süreç boyunca okul yönetimi gönüllüleri tehdit ederken gönüllülerin ‘terör örgütü etkisi altında kaldığını’ söyledi.