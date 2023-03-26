Boğaziçi Üniversitesi’nin hayvan barınağındaki gönüllüleri gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan hayvan barınağının (BUPaws) gönüllüleri gözaltına alındı.

Fotoğraf: BUPaws. (Fotoğraflar 10 gün önceden)

Barınak gönüllülerinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek bu sabah barınağa buldozerle girdi. Okula polis çağrıldı.

Şiddet uygulanan gönüllüler gözaltına alındı.

Gönüllüler, destek çağrısında bulundu:

Barınağa buldozerlerle girdiler içerideki gönüllüleri itmişler Ahmet Abi’yi bulamıyoruz almış olabilirler barınağa müdahale başladı lütfen barınağa gelin — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Bizi fiziksel güç ve zorla çıkarmaya çalışıyorlar içerideki gönüllüleri almış olabilirler Ahmet Abi’ye ulaşamıyoruz ACİL OLARAK BARINAĞA GELİN OKULA KARŞI DURUN LÜTFEN — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Barınağa giden yolu şerit çekip kapatmışlar pazar sabahı kimse yokken bizi yerimizden söküp atmaya çalışıyorlar — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Gönüllümüz Suzanna’yı yerlerde sürüklemişler Koordinatörümüz Defne’yi yaka paça kucaklayıp atmışlar okuldan köpeklere ne olacak bilmiyoruz herkese yayın — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Şiddet uyguluyorlar polis geldi köpeklere nolduğunu Ahmet Abi’ye naptıklarını bilmiyoruz naci inciyi boğaziçi üniversitesini etiketleyin ulaşabildiğiniz insanlara ulaşın 70 köpeğimiz var barınağı yıkıyorlar — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Desteğe gelenleri gözaltına alıyorlar video çektirmiyorlar şiddet uyguluyorlar lütfen yayın avukat desteği lazım karakola gidecek aklınıza gelen kim olursa söyleyin — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Gönüllülerimiz gözaltına alındı koordinatörümüzü de atacaklar korkunç bir şiddet uyguluyor polis avukat desteği lazım lütfen yardım edin — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Okula üsküdar belediyesi araçları girdi bizi yeni yapılan yere almıyorlar köpekleri belediyeye gönderecekler diye korkuyoruz köpeklere erişimimiz yok — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Yeni ve güzel yaptık diye bizi zorla götürdükleri yerde hala inşaat var içeri gönüllüleri telefonlarını bıraktırarak alıyorlar, görüntü alamasınlar diye telefonlarıyla girmelerine izin vermiyorlar — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Eşyalar gelişigüzel dışarı atıldı

Barınağın eşyalarıysa gelişigüzel bir şekilde dışarı atıldı. Barınağa kimse alınmıyor.

Fotoğraflar: Twitter

Emeklerimiz, bağışlarımız, yıllarımız, onlarca kedinin köpeğin yuvasını yıktılar https://t.co/7qBLsdChJu — BU Paws (@BUPaws) March 26, 2023

Gönüllüler gözaltına alınırken yönetim propaganda yaptı

Boğaziçi Üniversite yönetimiyse, gönüllüler gözaltına alınırken barınakla ilgili propaganda yaptı.

Güney Kampüsümüzdeki hayvan yaşam alanı daha güvenli, daha donanımlı ve daha geniş kapasiteli yeni yerine taşınıyor.



Hayvan dostlarımız daha iyi koşullara sahip modern yaşam alanlarında yine Güney Kampüs’te bizimle olmaya devam edecekler. pic.twitter.com/JkzTXSjkc0 — Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi (@MedyaBogazici) March 26, 2023

Okul kamuoyu ve sosyal medya kullanıcıları okula tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

22 yıldır üniversite sınırları içinde bulunan hayvan barınağı, 10 gün önce habersiz bir şekilde apar topar tahliye edilmeye başlamıştı. Gerekçe olarak ‘cumhurbaşkanı kararı’ gösterilmişti. Okul yönetimi, tepkilerden sonra bu ifadeyi kullanmadıklarını savunup ‘cumhurbaşkanı değil, devlet kararı var’ dedi.

Barınak bir senedir boşaltılmak isteniyor. Nedeni, İstanbul’un fethinde hayatını kaybeden ilk askerlerin şehitliğinin bulunduğu Fethi Şehitlik Dergahı’na yakınlığı.

Diken’e konuşan gönüllüler, okulla barınağın bir senedir iletişim halinde olduğunu ve çözüm arayışlarının devam ettiğini ancak on gün önce habersiz şekilde Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin kepçelerle barınağa girdiğini aktarmıştı.

Gönüllüler, barınağın taşınmak istendiği yerinse elverişli olmadığını, gerekli hazırlıkların, altyapının ve düzeneklerin sağlanmadığını da belirtmişti.

Ayrıca, barınağın taşınması istenilen yer okula şartlı bağışla verilmiş bir yer yani barınak, bağış yapanın şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir.

Barınak gönüllüleri, bu şartlar sağlanmadan ve tekrar tahliye edilmeyeceğiyle ilgili gerekli güvence verilmeden taşınma işleminin yapılmasına karşı ama okul apar topar bu işi bitirmek istiyor.

Apar topar tahliye basına yansıyıp kamuoyu baskısı oluşunca ‘diğer alanın hazır olmaması’ gerekçesiyle durdurulmuştu.

Bu süreçte okul diğer alanın hazırlıklarını tamamlamaya devam etti ancak alan hala hazırlanmamış ve barınağın alandan yeniden çıkartılmayacağıyla ilgili güvence verilmemişti. Öte yandan bağışçı, barınağın söz konusu alana taşınmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

Süreç boyunca okul yönetimi gönüllüleri tehdit ederken gönüllülerin ‘terör örgütü etkisi altında kaldığını’ söyledi.