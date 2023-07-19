Boğaziçi’ndeki hayvan barınağının boşaltılmasına mahkeme ‘Dur’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağındaki köpeklerin okuldan çıkarılmasıyla ilgili talimat hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Fotoğraf: BUPaws

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağındaki köpeklerin okuldan çıkarılması için yazılı talimat göndermişti.

Talimatta, barınakta bulunan 42 köpeğin üç gün içerisinde müdürlüğe teslim edilmesi istendi. Aksi takdirde barınağa para cezası verileceği ve köpeklerin alınacağı belirtildi.

Barınak gönüllülerinin Twitter hesabından duyurduğuna göre talimatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Barınma merkezimizi boşaltmaya dair gelen tebligata ettiğimiz itiraz sonucu İdari Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldık! Hukuka aykırı biçimde aldığınız keyfi kararlarla öğrencileri de masum canlarımızı da mağdur etmenize müsaade etmeyeceğiz! — Bupaws (@Bu_paws) July 19, 2023

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi, okul sınırları içerisinde yer alan ve gönüllüler tarafından idare edilen 22 yıllık hayvan barınağını bir senedir başka yere taşımak istiyordu. Gönüllülerle okul yönetimi bir senedir iletişim halinde ve çözüm arayışındaydı.

Gönüllüler 22 yıllık barınağın apar topar tahliye edilmemesi, yeni yerde aynı koşulların sağlanması ve yeni yerden de çıkarılmayacaklarına ilişkin güvence verilmesini talep ediyordu. Ama 15 Mart’ta yönetim diyalogu bir anda keserek buldozerle barınağa girdi. Tepkiler üzerine tahliyeye ara verildi.

26 Mart sabah saatlerindeyse yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek barınağa girdi. Okula polis çağrıldı, gönüllülere şiddet uygulandı, iki gönüllü gözaltına alındı ve barınak yerle bir edildi.

‘Sabredin, gidecekler’

Üniversite yönetiminin barınağı taşıdığı yer, okula şartlı bağışlanmış bir yer. Yani barınak, bağışçının şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir. Bağışçı da hukuki süreci başlatmıştı. Barınak gönüllüleri bununla ilgili güvence istiyordu ama verilmedi.

Barınağın taşındığı yer okul sınırında ve civardaki konutlara çok yakın. Konut sakinlerinin şikayeti de barınağın tekrardan yerinden edinmesine yol açabilirdi. Konut sakinleri, buna yönelik hukuki süreci başlatmayı planlıyordu.

Konut sakinleri ‘beklendiği üzere’ barınağı okula şikayet etmişti. Okul yönetimi de ‘biraz sabretmelerini’ ve ‘tüm köpeklerin yakında gideceğini’ söylemişti. Yönetim, taşınma işleminin barınağı idare eden derneğin yaptığını iddia ederek ‘şikayetler için’ konut sakinlerini barınak gönüllülerine yönlendirdi.