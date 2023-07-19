Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağı gönüllülerinden protesto: Kampüs hayvanlarına dokunma

Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağı gönüllüleri, barınaktaki köpeklerin üniversite dışarısına atılma girişimini protesto etti.

Fotoğraf: BUPaws

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağındaki köpeklerin okuldan çıkarılması için yazılı talimat göndermişti.

Talimatta, barınakta bulunan 42 köpeğin üç gün içerisinde müdürlüğe teslim edilmesi istendi. Aksi takdirde barınağa para cezası verileceği ve köpeklerin alınacağı belirtildi. Mahkeme, talimatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Barınak gönüllüleri de bunun üzerine üniversitede basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şunlar dendi:

*BUPAWS olarak hiçbir köpeğimizin, yıllardır yaşadıkları, kültürünün bir parçası oldukları Boğaziçi

Üniversitesi’nden gönderilmelerine izin vermeyeceğiz. Bir yuvasını yıktığınız onlarca canın hayatını

zorbalıkla mahvetmenize izin vermeyeceğiz.

*Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hayvanların yeri üniversite kampüsüdür. Yıllardır öğrencilerin ve

mezunların himayesinde kampüste yaşayan hayvanları, ‘bakımevi’ adı altındaki kamplara toplamanıza

ve oralarda ölüme terk etmenize, yuvalandırma adı altında bilinmeze gönderilmelerine izin

vermeyeceğiz.

*Boğaziçi Üniversitesi’nden artık kampüs hayvanlarından elini çekmesini talep ediyor ve tüm

kamuoyuna da Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü arayarak, mail atarak, bilgi edinme başvurusu

yaparak ve sosyal medyada tepkisini göstererek ‘kampüs hayvanlarına dokunma’ demeleri çağrısında

bulunuyoruz.

*Tüm hayvanseverlere açık çağrımızdır, Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi’ne ulaşın, sosyal medyada

paylaşımlar yapın; hayvanlara aylardır yaşattıkları zulmün sonunda onları ölüme göndermelerine izin

vermemek için bizimle birlikte durun, tepkinizi gösterin.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi, okul sınırları içerisinde yer alan ve gönüllüler tarafından idare edilen 22 yıllık hayvan barınağını bir senedir başka yere taşımak istiyordu. Gönüllülerle okul yönetimi bir senedir iletişim halinde ve çözüm arayışındaydı.

Gönüllüler 22 yıllık barınağın apar topar tahliye edilmemesi, yeni yerde aynı koşulların sağlanması ve yeni yerden de çıkarılmayacaklarına ilişkin güvence verilmesini talep ediyordu. Ama 15 Mart’ta yönetim diyalogu bir anda keserek buldozerle barınağa girdi. Tepkiler üzerine tahliyeye ara verildi.

26 Mart sabah saatlerindeyse yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek barınağa girdi. Okula polis çağrıldı, gönüllülere şiddet uygulandı, iki gönüllü gözaltına alındı ve barınak yerle bir edildi.

‘Sabredin, gidecekler’

Üniversite yönetiminin barınağı taşıdığı yer, okula şartlı bağışlanmış bir yer. Yani barınak, bağışçının şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir. Bağışçı da hukuki süreci başlatmıştı. Barınak gönüllüleri bununla ilgili güvence istiyordu ama verilmedi.

Barınağın taşındığı yer okul sınırında ve civardaki konutlara çok yakın. Konut sakinlerinin şikayeti de barınağın tekrardan yerinden edinmesine yol açabilirdi. Konut sakinleri, buna yönelik hukuki süreci başlatmayı planlıyordu.

Konut sakinleri ‘beklendiği üzere’ barınağı okula şikayet etmişti. Okul yönetimi de ‘biraz sabretmelerini’ ve ‘tüm köpeklerin yakında gideceğini’ söylemişti. Yönetim, taşınma işleminin barınağı idare eden derneğin yaptığını iddia ederek ‘şikayetler için’ konut sakinlerini barınak gönüllülerine yönlendirdi.