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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu kuraklık haritasıyla tasarruf çağrısında bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuraklıkla ilgili Türkiye haritasını paylaşıp halka çağrıda tasarruf çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, Twitter hesabından (yeni adıyla X) kuraklığa dikkat çekti.


“Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır” diyen İmamoğlu, Türkiye’nin kuraklık haritasını da paylaştı.

Haritaya göre İstanbul’un büyük bir kısmı ‘olağanüstü kurak’ bölgede.

“Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde” ifadesini kullanan İmamoğlu, günlük kullanımın 3,5 milyon metreküp düzeyinde olduğunu belirterek, Her bir vatandaşa sorumluluk düştüğünü vurguladı.

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