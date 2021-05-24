Akşam Postası / 24 Mayıs 2021

Rapor: Virüsün kaynağı Wuhan Laboratuvarı olabilir

ABD istihbaratının bir raporuna göre Covid-19’un yayılmasından hemen önce Çin’deki Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan üç araştırmacın virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu öne sürdü.

Turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 76 düştü

Baz etkisiyle geçen yılın nisan ayına göre yüzde 3162’lik artış var. Ancak rakam 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında düşüş yüzde 76’yı buldu.

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Adana’nın Kozan ileçinde iki kadın ölü bulundu: Biri otomobilde, diğeri aracın yakınında

Hayatını kaybeden iki kadının 27 yaşındaki Tuğçe Duman ve 24 yaşındaki Suriye uyruklu Melek Elşemo olduğu tespit edildi.

HDP il ve ilçe yöneticileri dahil 29 gözaltı

Diyarbakır merkezli beş ildeki operasyonda HDP’nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

İzmir Barosu’ndan suç duyurusu: Peker ve videolarda adı geçenler soruşturulsun

İzmir Barosu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve Peker’in yayınladığı videolarda adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kriptodan çıkan para 1 trilyon dolardan fazla

10 Mayıs haftasında 2,57 trilyon dolara kadar çıkan kripto paraların toplam piyasa değeri 1,5 trilyon doların altında. 14 Nisan’da rekor kıran bitcoin ise o gün bugündür yüzde 50’ye yakın değer kaybetti.

Belarus ‘sahte ihbarla’ uçak ‘kaçırdı’: Muhalif gazeteci gözaltına alındı

Belarus, muhalif gazeteci Roman Protaseviç’i gözaltına almak için Yunanistan’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağını sahte bomba ihbarıyla savaş uçağı eşliğinde zorla başkent Minsk’e indirdi. Rynair’a ait uçağın iniş yapmasının ardından 26 yaşındaki gazeteci gözaltına alındı.

İki İsrailliyi bıçaklayan Filistinli öldürüldü

Doğu Kudüs’te gösterilerin odak noktası haline gelen bir mahallenin yakınında iki İsrailliyi bıçaklayan Filistinli bir adam vurularak öldürüldü.

Kaş’ta deniz dibi temizliği: Şişme bot da çıktı araç lastiği de

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Kaş ilçesinde üç gün süren deniz dibi temizliğinde su altından çıkarılanlar görenleri hayrete düşürdü. Denizin dibinde yok yoktu! Şişme bottan araç lastiğine traktörden leğene ne ararsanız çıktı sudan.

Macron iddiayı kaybetti, sarayı kapılarını Youtuber’lara açtı

McFly and Carlito’un sosyal mesafeyi teşvik eden videosu 10 milyon izleyiciyi geçti. Komedyenler sarayda 36 dakikalık video çekti.