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Yaramazlara biraz batar!

Evde ‘Covid-19 tedbirlerini ihlal’den ceza

Edirne’de, Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek bir evde kağıt oyunları oynadığı tespit edilen dokuz kişiye para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 1. Murat Mahallesi’ndeki evde arama yaptı.

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Ekipler eve girdiğinde camdan atlayıp kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı. Evde çok sayıda iskambil destesi bulundu.

Emniyet güçlerinin evde kumar oynandığına dair tespitte bulunmadığı öğrenildi. Evdeki dokuz kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden tutanak tutuldu.

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